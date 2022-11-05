Европе предрекли появление нового Афганистана из-за ее отношения к России

Экономист Сакс призвал страны Европы изменить позицию по отношению к России

Лидеры стран Европы должны изменить свою нынешнюю позицию по отношению к России, иначе им грозит появление на территории региона нового Афганистана в лице Украины, предрек американский экономист Джеффри Сакс в интервью португальскому телеканалу RTP.

По словам эксперта, в настоящее время Евросоюз следует повестке, заданной США. «Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить [президента России Владимира] Путина! Мы не ведем переговоров!» — пояснил Сакс.

При этом он подчеркнул, что такая политика опасна для европейских государств. В частности, Европа рискует пострадать от украинского кризиса, поскольку располагается близко к зоне боевых действий, указал эксперт.

По его мнению, Брюсселю следовало бы перестать следовать за Вашингтоном в вопросе Украины, прислушаться к голосу разума и вернуться к переговорному процессу с Москвой. «Перед началом конфликта я сказал, что если США будут продолжать в том же духе, Украина превратится в следующий Афганистан. Потому что мы так любили Афганистан, что разрушили его. Это американский стиль», — заключил Сакс.

Ранее в ноябре министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью National Interest заявила, что Европа санкциями против России раздула из локального конфликта на Украине глобальную проблему.