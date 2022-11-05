В ДНР совершили покушение на судью Верховного суда

МВД ДНР сообщило о покушении на судью Верховного суда республики в Углегорске

В Углегорске Донецкой народной республики (ДНР) неизвестный совершил покушение на судью. Об этом сообщает МВД республики в Telegram-канале.

«Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в г. Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что потерпевший получил огнестрельные ранения, он находится в медицинском учреждении, куда его доставили в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции восстанавливают картину произошедшего. Приняты меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления.

16 сентября в результате покушения скончался генеральный прокурор Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко. Власти региона сообщили, что украинские диверсанты устроили подрыв здания прокуратуры, где находился Горенко.