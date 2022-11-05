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08:07, 5 ноября 2022Экономика

Спрогнозирован курс рубля до конца года

Эксперты РИА Новости допустили легкое ослабление рубля до 67 за доллар к концу 2022 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Курс доллара до конца года вырастет максимум до 67 рублей при сужении торгового баланса. Об этом заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Так, специалисты спрогнозировали курс рубля до конца года и допустили его легкое ослабление до 67 за доллар. По их мнению, в 2022 году российская валюта показала широкий коридор колебаний. Курс доллара от показателей закрытия 2021 года в 74,68 рубля рос на фоне геополитической напряженности и беспрецедентных санкций против России к 10 марта до рекордного уровня в 121,53 рубля.

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Благодаря контрсанкционным мерам российского руководства доллар обновлял в июне минимумы, зафиксированные в мае 2015 года (50,01 рубля). В начале ноября американская валюта стремится задержаться на уровне 62 рублей.

Важным событием для курса валют станет встреча глав государств «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, заявила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее мнению, возможное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите благоприятно повлияет на рубль.

При этом риском для него может стать возможное возобновление действия бюджетного правила, подразумевающее покупку валют дружественных стран, предположил Владимир Евстифеев из банка «Зенит». «Сейчас это более значимый фактор, чем переориентация внешней торговли, ограничения со стороны ЕС или глобальное укрепление доллара», — подчеркнул он.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предупредил о возможном падении доллара. Он допустил его ослабление до 50 рублей из-за санкций.

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Марина Совина
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