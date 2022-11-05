Губернатор Севастополя рассказал о поиске выброшенных в море дельфинов

Губернатор Развожаев рассказал, что выброшенных в Черное море дельфинов пока не нашли

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о поиске ручных дельфинов, выброшенных в Черное море, в своем Telegram.

Развожаев отметил, что жители города сообщали о присутствии дельфинов в Стрелецкой бухте, в районе набережной Андрея Первозванного и в районе Дикой Омеги, однако результатов поиска пока нет. «Вижу, что идет дискуссия на тему того, что раз дельфины уже третий день не приплывают к берегу, то значит им хорошо и не надо их искать. Это не совсем так», — пояснил он.

По словам специалистов, неизвестно, были ли дельфины здоровы или больны, какой был уход за ними и как кормили. Млекопитающим может быть сложно восстановить навыки охоты и добывать пищу самостоятельно. Поэтому возможно, что афалины появятся на мелководье в ослабленном состоянии. «Необходимо продолжать наблюдения, так как первые дни будут самыми сложными для адаптации дельфинов, в случае их обнаружения важно видеть поведение и действия в открытом море, для принятия дальнейших решений», — заключил Развожаев.

2 ноября сообщалось, что владелец дельфинария в парке Победы Владимир Калниболотский выбросил млекопитающих в море. Позже он объяснил, что сделал это, так как у него не хватало денег на их содержание.