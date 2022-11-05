Траур по погибшим объявлен в Костромской области после пожара в клубе «Полигон»

В Костромской области 7 ноября объявлен траур по погибшим при пожаре в клубе «Полигон»

В Костромской области, понедельник, 7 ноября, объявлен днем траура по погибшим в результате пожара в клубе «Полигон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

Как отмечается, соответствующее распоряжение было подписано губернатором региона Сергеем Ситниковым.

«На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия», — уточнили в администрации. Из эфира регионального радио и телевидения исключат развлекательные программы.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», в результате погибли 13 человек. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, свою проверку обстоятельств произошедшего начала и региональная прокуратура.

При этом предполагаемый виновник пожара уже признал свою вину.