Появились кадры сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме

РБК опубликовало видео сгоревшего ночного клуба «Полигон» в Костроме

Появилось видео сгоревшего ночного клуба «Полигон» в Костроме. Кадры опубликовало РБК.

На ролике видно, как представитель служб режет дверь при помощи болгарки, чтобы открыть вход в помещение. В здании обуглены стены и отсутствует крыша, из-за чего свет проникает с улицы. Также можно заметить большое количество уничтоженных пожаром материалов.

В Костроме в ночь с пятницы на субботу, 5 ноября, сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон». В результате происшествия погибли 15 человек, проходят поиски еще четырех посетителей заведения. На всей площади здания в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение крыши. Позднее стала известна личность предполагаемого виновного, им оказался 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин.