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12:26, 6 ноября 2022Россия

В ДНР сообщили о нахождении в украинском плену 250 военных

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила о нахождении 250 военных в украинском плену

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В украинском плену продолжают оставаться около 250 военных из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает ТАСС.

По ее словам, работа по пленным ведется беспрерывно. «Мониторятся полностью все социальные сети, потому что мы знаем, что украинские военные могут выкладывать определенные видео. Мы их все сохраняем, чтобы была доказательная база нахождения человека в плену», — сообщила Морозова.

Омбудсмен добавила, что родственники должны подавать заявления о пленных согласно закону о порядке рассмотрения обращений граждан. Сейчас ее аппарат при получении соответствующей информации инициирует включение человека в необходимые в списки без заявлений родных для ускорения процедуры. С начала года было отправлено более 100 писем о пытках над пленными и нарушениях прав человека в ДНР, отметила Морозова.

Ранее Морозова сообщила о жестких избиениях пленных украинскими солдатами. По ее словам, у пленных также есть запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений, и это требует адекватной медицинской помощи.

15 военнослужащих республики были возвращены из украинского плена после обмена в город Амвросиевку, где встретились со своими близкими. Еще четверо находятся в госпитале в одном из регионов России.

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Сергей Истомин
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