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08:28, 6 ноября 2022Экономика

Россиян предупредили об опасности крупных банковских вкладов

Юрист Гусятникова: клиенты с крупным вкладом в банке могут лишиться соцвыплат и субсидий

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова предупредила, что наличие крупных банковских вкладов может привести к лишению соцвыплат и субсидий. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Специалист пояснила, что при назначении пособий играют роль доход и степень нуждаемости семьи, в том числе, это касается субсидий на оплату ЖКХ и выплат на детей. Пособия назначают семьям, чей совокупный доход при расчете на одного человека ниже прожиточного минимума. Однако, обратила внимание Гусятникова, при признании человека малоимущим также учитываются имущество и размер банковских вкладов.

«Чтобы сохранить статус малоимущего и не лишиться дополнительных выплат, величина банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а ежегодные проценты — одного прожиточного минимума», — рассказала эксперт. В противном случае, соцслужбы вправе не только отказать в начислении следующих пособий, но и потребовать возврат уже выплаченных средств.

Ранее больше половины россиян назвали инициативу ЦБ по введению «вкладов для бедных» бессмысленной. Респонденты отметили, что люди, на которых она рассчитана, не имеют сбережений.

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Варвара Кузьмина
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