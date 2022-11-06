В Херсонской области заявили об удержании линии обороны российскими войсками

Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска держат линию обороны в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска держат линию обороны в регионе. Об этом он сообщил в воскресенье, 6 ноября, в своем Telegram-канале.

«Ситуация на херсонском направлении остается без изменений», — оценил он обстановку на данном участке фронта и добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно пытаются прорваться.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска пытаются «прощупывать» российскую линию обороны.

«Эвакуация жителей правобережной части Херсонской области на левый берег и в другие субъекты Российской Федерации продолжается, зачастую людям очень тяжело покидать свои места, это их жизнь», — добавил он.