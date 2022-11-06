Россиянка потратила отложенные на свадьбу деньги на Сейшелы и разочаровалась

Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась отсутствием сервиса в отеле на Сейшелах

Российская туристка побывала в свадебном путешествии на Сейшелах и рассказала о высоких ценах на курорте. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Девушка призналась, что изначально планировала провести пышную свадьбу, однако из-за пандемии от идеи пришлось отказаться. Тогда пара решила потратить отложенные деньги на поездку на Сейшелы — турпакет в четырехзвездочный отель на 10 дней с включенным завтраком, обедом и ужином обошелся в 403 тысячи рублей на двоих.

Читательница портала осталась в восторге от богатого подводного мира, пляжа и питания в ресторане, однако ее разочаровал отель. «За такие деньги — никакой инфраструктуры, территория — это просто корпуса и рестораны, джунгли, пляж и небольшой бассейн. Нет спа, площадок, зон отдыха, никакого ландшафтного дизайна — что выросло, то выросло», — пожаловалась на отсутствие сервиса россиянка.

Кроме того, ее неприятно удивили высокие цены. Например, морская экскурсия стоила 250 долларов (15,4 тысячи рублей), аренда автомобиля — 60 долларов в день (3,7 тысячи рублей).

«Если будут деньги, обязательно вернемся. Попробовали бы в следующий раз отдохнуть на Сейшелах в небольших гостевых домах: тут все условия для комфортного отдыха в таком формате, но покупать авиабилеты отдельно сейчас невыгодно», — поделилась планами туристка.

Ранее, в октябре, другая российская туристка побывала на Сейшелах и назвала поездку полным разочарованием из-за плохого сервиса, непривычного питания и большого количества насекомых на острове. Кроме того, из-за обилия специй и необычных ингредиентов в пище у нее на второй день отдыха появилось расстройство желудка.