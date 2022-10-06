Россиянка назвала полным разочарованием отдых на любимом курорте богачей

Читательница «Тонкостей туризма» отдохнула на Сейшелах и пожаловать на испорченный отпуск

Решившая отпраздновать с мужем годовщину свадьбы россиянка выбрала для отдыха Сейшелы, которые считаются любимым курортом богачей, и пожаловалась на испорченный отпуск. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка назвала путешествие, которое обошлось в 286 тысяч рублей на двоих, полным разочарованием из-за плохого сервиса, непривычного питания и большого количество насекомых на острове. Читательница портала рассказала, что неприятности начались с самого начала: по прибытии в четырехзвездочную гостиницу Coral Strand Smart Choice на острове Маэ им с мужем пришлось ждать заселения 2,5 часа.

«Персонал не сделал ничего для комфорта туриста. Номер нам сразу не дали, предложили переодеться в туалете и идти погулять. Как позже выяснилось, можно было идти на завтрак или отдохнуть в лаунж-зоне на втором этаже, но мы всего этого не знали и просто сидели в баре на пляже», — пожаловалась она.

Кроме того, путешественникам не понравилось питание в отеле — в блюда добавлялось много специй и необычных ингредиентов, из-за чего на второй день отдыха они заработали расстройство желудка. «Еще одна проблема — это насекомые. Комары и муравьи (они тут гигантские). Москитных сеток нет вообще: ни в магазинах, ни в отеле. А муравьи хоть и не лезут в номер, но у бассейна или на пляже под пальмами их очень много, — посетовала россиянка. — Кусают больно, у меня остались шишки после укусов на несколько недель».

Также отдыхающим не понравились завышенные цены на «китайское барахло», которое продавалось на острове, и высокий размер включенных в счет чаевых — от 20 процентов. «Такие чаевые "дерут" даже в кафе, где нет обслуживания. Проверяйте чек: они не должны включать, если нет официанта и вы заказали еду и забрали ее сами», — предупредила она.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В октябре эксперты туристической отрасли предложили россиянам отдохнуть на Сейшельских островах по цене путевки в Турцию. Провести отпуск в курортной деревне Олюдениз на юго-западном побережье Турции двое туристов смогут за 172 тысячи рублей, а стоимость недельных туров на Сейшелы начинается от 170 тысяч рублей на двоих.