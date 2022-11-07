На Украине приговорили к 12 годам тюрьмы бывшую крымскую чиновницу

Суд на Украине приговорил к 12 годам тюрьмы экс-чиновницу Минэкономразвития Крыма

Суд на Украине приговорил к 12 годам тюрьмы бывшую чиновницу Министерства экономического развития Крыма. Об этом в Telegram сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, экс-чиновницу задержали в апреле при попытке выехать в Белоруссию через Львовскую область.

«Установлено, что, занимая в 2014-2021 годах руководящую должность в "министерстве экономического развития" так называемого "правительства" аннексированного Крыма, чиновница принимала участие в подготовке управленческих решений», — говорится в сообщении.

Галицкий районный суд Львова признал женщину виновной в государственной измене.

Ранее на Украине приговорили к 13 годам тюрьмы охранника командира батальона Донецкой народной республики «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Мужчина попал в плен в августе. Ему вменили госизмену, создание террористических группировок и вооруженных формирований, не предусмотренных законом.