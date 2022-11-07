Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:53, 7 ноября 2022Бывший СССР

На Украине приговорили к 12 годам тюрьмы бывшую крымскую чиновницу

Суд на Украине приговорил к 12 годам тюрьмы экс-чиновницу Минэкономразвития Крыма

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Суд на Украине приговорил к 12 годам тюрьмы бывшую чиновницу Министерства экономического развития Крыма. Об этом в Telegram сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, экс-чиновницу задержали в апреле при попытке выехать в Белоруссию через Львовскую область.

«Установлено, что, занимая в 2014-2021 годах руководящую должность в "министерстве экономического развития" так называемого "правительства" аннексированного Крыма, чиновница принимала участие в подготовке управленческих решений», — говорится в сообщении.

Галицкий районный суд Львова признал женщину виновной в государственной измене.

Ранее на Украине приговорили к 13 годам тюрьмы охранника командира батальона Донецкой народной республики «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Мужчина попал в плен в августе. Ему вменили госизмену, создание террористических группировок и вооруженных формирований, не предусмотренных законом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Обливших супом картину Ван Гога активистов захотели посадить в тюрьму
Обнаружена трехтысячелетняя дорога длиной 80 метров
Оценены потери европейцев от роста цен за газ и электричество вдвое
Поведение мировых центробанков сравнили с подготовкой к зомби-апокалипсису
Сексолог дала необычные советы по пробуждению «спящего» женского либидо
Москвича задержали за изнасилование знакомой в квартире
Известная актриса показала фигуру на фото из Дагестана
Цены на нефть выросли
Россиянам раскрыли правила выдачи упрощенных виз в Индонезию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.