Тело 27-летнего инди-музыканта группы FNLN Арда Саманба обнаружили в Москве

Тело 27-летнего музыканта группы FNLN Арда Саманба обнаружили спустя два дня после смерти

Тело 27-летнего Арда Саманба, инди-музыканта группы FNLN и сына президента Украинской федерации тхэквондо, обнаружили в Москве спустя два дня после смерти. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

В правоохранительные органы обратились соседи артиста — они слышали плач годовалых детей Саманба, видели горящий в квартире свет, однако дверь им никто не открывал. Прибывшая полиция нашла мертвого музыканта без одежды на кухне. При осмотре тела были обнаружены травмы головы и носа.

Вместе с погибшим в квартире была его супруга, которая находилась в невменяемом состоянии и не могла ничего объяснить, а также обессиленные годовалые дети. Предварительная причина смерти артиста — передозировка наркотиков.

Ранее стало известно, что на 56-м году жизни скончалась вокалистка группы Low Мими Паркер. Известно, что на протяжении последних двух лет певица боролась с раком яичников.