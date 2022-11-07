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13:10, 7 ноября 2022Культура

Тело 27-летнего инди-музыканта группы FNLN Арда Саманба обнаружили в Москве

Тело 27-летнего музыканта группы FNLN Арда Саманба обнаружили спустя два дня после смерти

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Тело 27-летнего Арда Саманба, инди-музыканта группы FNLN и сына президента Украинской федерации тхэквондо, обнаружили в Москве спустя два дня после смерти. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

В правоохранительные органы обратились соседи артиста — они слышали плач годовалых детей Саманба, видели горящий в квартире свет, однако дверь им никто не открывал. Прибывшая полиция нашла мертвого музыканта без одежды на кухне. При осмотре тела были обнаружены травмы головы и носа.

Вместе с погибшим в квартире была его супруга, которая находилась в невменяемом состоянии и не могла ничего объяснить, а также обессиленные годовалые дети. Предварительная причина смерти артиста — передозировка наркотиков.

Ранее стало известно, что на 56-м году жизни скончалась вокалистка группы Low Мими Паркер. Известно, что на протяжении последних двух лет певица боролась с раком яичников.

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Анастасия Астахова
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