Отбывающий пожизненное наказание севастопольский маньяк получил новый срок

Суд приговорил севастопольского маньяка к новому сроку за изнасилование и убийство женщины

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил к 13 годам лишения свободы 39-летнего местного жителя за изнасилование и убийство знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Речь идет Павле Бондаренко 1981 года рождения, известном в прессе как севастопольский маньяк. Он был осужден в 2017 году на пожизненный срок за серию убийств женщин, совершенных с 2009-го по 2015 год. На его счету четыре жертвы, еще одной удалось спастись.

Следствие и суд установили, что ночью 1 июля 2007 года нетрезвый мужчина встретил на улице Шабалина в Севастополе знакомую, которая также была в состоянии алкогольного опьянения. Бондаренко избил ее, изнасиловал и задушил.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, которые решили, что маньяк не заслуживает снисхождения, сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре Севастополя. Причастность мужчины к совершению преступления установлена на основе генетической экспертизы.

