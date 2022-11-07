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13:10, 7 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о попытках наступления ВСУ на купянском направлении

МО заявило, что ВСУ в течение суток вели наступательные действия на купянском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Два батальона тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленные иностранными наемниками, в течение суток вели наступательные действия на купянском направлении. Об этом в понедельник, 7 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что наступательные действия велись в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской народной республики (ЛНР).

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«Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено», — говорится в заявлении Минобороны.

В результате было уничтожено около ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

ВСУ также предприняли попытку атаковать позиции российских войск на красно-лиманском направлении — в районе поселков Площанка и Червонопоповка. В итоге украинская сторона потеряла 120 солдат убитыми и 130 — ранеными, заявил официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Евгения Куликова
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