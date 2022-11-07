Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах
Забытые банковские карты, дебетовые или кредитные, способны «разорить» владельца, поэтому во избежание этого их нужно вовремя закрывать. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
По словам Соловьева, владелец кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Однако если карту не использовать, оплата все равно будет сниматься, в итоге появится задолженность.
«Таким образом, имеет смысл регулярно проверять баланс своей кредитной карты. И помнить, что отсутствие заявления о закрытии кредитки влечет автоматический ее перевыпуск», — отметил юрист.
Специалист напомнил, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого нужно подать соответствующее заявление в родную кредитную организацию. Соловьев порекомендовал во избежание долгов периодически проверять имеющиеся банковские карты.
Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала главную опасность овердрафта — она заключается в том, что его стоимость сопоставляется со ставками по кредиткам или даже превышает их.