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02:20, 7 ноября 2022Экономика

Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах

Юрист Соловьев: забытые банковские карты нужно вовремя закрывать во избежание «разорения»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Забытые банковские карты, дебетовые или кредитные, способны «разорить» владельца, поэтому во избежание этого их нужно вовремя закрывать. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Соловьева, владелец кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Однако если карту не использовать, оплата все равно будет сниматься, в итоге появится задолженность.

«Таким образом, имеет смысл регулярно проверять баланс своей кредитной карты. И помнить, что отсутствие заявления о закрытии кредитки влечет автоматический ее перевыпуск», — отметил юрист.

Специалист напомнил, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого нужно подать соответствующее заявление в родную кредитную организацию. Соловьев порекомендовал во избежание долгов периодически проверять имеющиеся банковские карты.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала главную опасность овердрафта — она заключается в том, что его стоимость сопоставляется со ставками по кредиткам или даже превышает их.

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Юлия Мискевич
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