Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России» приостановлено

В «Единой России» приостановили членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» Мирзоева

Президиум генсовета партии «Единая Россия» приостановил членство депутата областной Думы в Костромской области Ихтияра Мирзоева, который владел сгоревшем клубом «Полигон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Решение президиум генсовета принял на основании рекомендации комиссии "Единой России" по этике с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что на принятие решения повлияло личное заявление Мирзоева о приостановке членства, с которым он обратился в президиум генсовета партии.

Пожар в принадлежащем депутату костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек, спасатели ведут поиск еще четверых посетителей. В результате пожара здание сгорело дотла. Предположительно, один из посетителей кафе нарушил правила использования ракетницы — его подозревают в поджоге. 7 ноября в Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара — огонь распространился из-за 23-летнего горожанина.