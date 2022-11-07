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16:42, 7 ноября 2022Мир

В Италии возник конфликт из-за поставок оружия Украине

Вопрос о поставках оружия Украине привел к конфликту между партиями и Минобороны Италии

Фото: Yara Nardi / Reuters

Вопрос о поставках оружия Украине привел к конфликту между лидером итальянском партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросето, пишет Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, глава оборонного ведомства назвал Конте «соседским хулиганом» из-за призывов отказаться от военной помощи и вернуть Киев за стол переговоров. Политик, в свою очередь, обвинил Кросето в нарушении принципов демократии, уличив министра в резкой перемене взглядов в вопросе вооружений.

Конте также усомнился в легитимности поддержки Киева. «Метод, который мы оспаривали и который в связи с конфликтом привел к тому, что парламент оказался отрезанным: в течение нескольких месяцев мы не обсуждали и не голосовали по вопросу об отправке оружия и по украинскому кризису», — отметил он.

Ранее Украина получила из Италии тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы и патроны различного калибра.

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Варвара Кошечкина
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