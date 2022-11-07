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18:03, 7 ноября 2022Экономика

Оценена экономия бюджета России за счет нефтяников

«Ъ»: бюджет России сэкономил 23 млрд рублей благодаря корректировке демпфера на бензин

Фото: Jessica Lutz / Reuters

Бюджет России в октябре сэкономил около 23 миллиардов рублей за счет корректировки демпфера на бензин, который смягчал колебания стоимости топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты агентства Reuters.

Cогласно оценкам аналитиков, надбавка по демпферу на бензин в октябре выросла на 155 процентов, до 9,4 тысячи рублей за тонну. При расчете по старой формуле бензиновый демпфер за данный месяц составил бы 17,09 тысячи рублей за тонну. Также на 43 процента повысился демпфер на дизельное топливо — до 25,6 тысячи рублей.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Он предполагает выплаты нефтяным компаниям со стороны государства в том случае, если экспортная стоимость топлива выше законодательно определяемой внутренней цены, и выплаты в бюджет с их стороны — если разница экспортной и внутренней цены отрицательная. Согласно информации газеты, налогоплательщики смогут заявлять демпфер к вычету за прошедший месяц после 10 ноября.

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Изменения в Налоговом кодексе относительно демпфера на бензин в России начали действовать 1 сентября, действие меры прекратится 1 января 2023 года. Корректировка должна приблизить индикативную экспортную цену на бензин в формуле демпфера к реальной цене на российскую продукцию в Европе. Новая формула предполагает, что из средней стоимости бензина в Европе вычитается средний за месяц дисконт в цене нефти Urals относительно Brent.

Правительство может продлить действие демпфера на бензин на 2023-2025 годы, благодаря чему бюджет страны получит еще по 190 миллиардов рублей в год.

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Мария Грушко
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