Пользователи соцсети раскритиковали заявление главы ЕК о поддержке Украины
Пользователи соцсети раскритиковали заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Украины. Такие комментарии появились под ее постом в Twitter.
В воскресенье, 6 ноября, стало известно, что ЕК представит план помощи Украине на 2023 год. Он рассчитан на 18 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен. В соцсети она написала, что провела «хороший телефонный разговор» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо этого, она отметила, что с ним «приятно оставаться в тесном контакте». После этого фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит план финансовой поддержки Украины на новый 2023 год.
Пользователи соцсети не оценили слова главы ЕК. В комментариях под постом появились негативные реакции. В частности, юзер DanVMaul утверждает, что фон дер Ляйен — «одна из ужаснейших лидеров ЕС». Ниже пользователь Alfa_Bonacci задался вопросом, что произошло с Минскими соглашениями. А в ответ FamesForYouSC сказал, что, «типа, вылетели в окно, когда Россия начала жестокую захватническую войну». Ниже комментатор Darezi также написал, что поддерживает народ Украины в эти сложные времена. При этом он отметил, что все было начато еще в 2014-м благодаря ЕС, США и Великобритании. «Запад считал, что так можно одним ударом уничтожить Россию и народ Украины», — заявил он.