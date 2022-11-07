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11:28, 7 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин держал на цепи 15-летнюю дочь и получил за это условный срок

Житель Амурской области получил условный срок за то, что держал свою дочь на цепи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Амурской области суд признал виновным местного жителя, который на протяжении четырех месяцев приковывал несовершеннолетнюю дочь к батарее, мужчина уверял, что таким образом хотел предотвратить побег ребенка из дома. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал россиянина виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Мужчина с марта по июнь приковывал дочь к радиатору отоплению, чтобы та не сбегала из дома. Полицию вызвала соседка, когда школьница смогла к ней сбежать и рассказать обо всем.

Свою вину отец признал. Ему назначили наказание в виде условного срока на год — приговор был смягчен благодаря заболеванию, которое не позволяет отбывать срок в местах лишения свободы. Семью поставили на профилактический учет.

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Илона Палей
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