Недостаток сна связали с высоким риском болезни Альцгеймера

Brain Communications: недостаток и нарушения сна повышают маркеры нейродегенерации

Новое исследование, опубликованное в Brain Communications, продемонстрировало связь между недостатком сна и патологическим состоянием, связанным с болезнью Альцгеймера. Авторами научной работы стала международная группа ученых под руководством исследовательского центра Фонда Паскуаля Марагалла в Барселоне. Кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные 1168 человек старше 50 лет, включая биомаркеры болезни Альцгеймера в спинномозговой жидкости (ликворе), когнитивные способности и качество сна. Было оценено влияние продолжительности ночного отдыха на изменение биомаркеров болезни Альцгеймера с течением времени в образцах спинномозговой жидкости 332 участников, взятых в начале исследования и спустя в среднем 1,5 года.

Оказалось, что продолжительность сна менее семи часов связано с повышением уровня тау-белка в ликворе. Этот белок участвует в сборке микротрубочек — внутренних структур клетки, определяющих ее форму и участвующих в процессах жизнедеятельности и деления. Избыточно фосфорилированный тау-белок (p-tau) приводит к образованию нейрофибриллярных клубков, считающихся признаком болезни Альцгеймера.

Более выраженные нарушения сна, в том числе его прерывание, были связаны со снижением уровня в ликворе другого биомаркера — бета-амилоида Aβ42 — с течением времени. Бета-амилоиды — это пептиды, в норме состоящие примерно из 40 аминокислотных остатков, однако разновидность Aβ42 состоит из 42 аминокислотных остатков и является патогенной. Она способна образовывать амилоидные бляшки, которые считаются инициирующим механизмом развития нейродегенеративных заболеваний. Авторы предполагают, что нарушения сна могут нарушать механизмы циркуляции бета-амилоидов в спинномозговой жидкости и их выведении.

Результаты подтверждают гипотезу, согласно которой нарушение сна может представлять собой фактор риска развития болезни Альцгеймера и способствует развитию предшествующей нейродегенерации патологии у молодых людей без признаков когнитивных нарушений.