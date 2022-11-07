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12:55, 7 ноября 2022Культура

Гарри Стайлс отменил ближайшие концерты из-за болезни

Гарри Стайлс впервые перенес свои концерты на следующий год из-за болезни

Английский певец и актер Гарри Стайлс перенес некоторые свои концерты в рамках тура Love On Tour на следующий год из-за болезни. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на социальные сети артиста.

Музыкант отметил, что почувствовал себя плохо после одного из выступлений, а потому вынужден перенести концерты, запланированные на 5, 6 и 7 ноября на 26, 27 и 29 января следующего года. По словам Стайлса, остальные выступления состоятся согласно графику тура.

«Ближе к концу шоу в среду я почувствовал себя плохо, с тех пор я лежал в постели с гриппом. Я делал все возможное, чтобы петь, но сейчас я вышел от доктора и был опустошен тем, что это просто невозможно. До недавнего времени мне не приходилось откладывать концерты из-за болезни за все 12 лет гастролей», — отметил певец, выразив извинения поклонникам, купившим билеты на перенесенные мероприятия.

Ранее российский рэп-исполнитель Гуф перенес предстоящие концерты на следующий год из-за перелома ребра.

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Анастасия Астахова
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