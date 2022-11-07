В Москве пройдет «ледяной дождь»

ГУ МЧС: в Москве ночью и утром 7 ноября пройдет «ледяной дождь»

В Москве в ближайшее время пройдет «ледяной дождь» — он может продлится до утра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением в ночные и утренние часы 7 ноября местами в Москве ожидается ледяной дождь», — говорится в сообщении. Водителям рекомендуется избегать внезапных маневров на дороге.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ожидать, что в Москве и области сформируется устойчивый снежный покров, стоит к первым числам декабря. В первой декаде ноября ожидать обильных снегопадов не стоит, добавил синоптик.

