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14:51, 7 ноября 2022Мир

Евросоюз пригрозил Ирану мерами за поставки беспилотников России

Евросоюз рассмотрит антииранские меры из-за поставок беспилотников в Россию
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Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) может ввести дополнительные санкции против Ирана вдобавок к октябрьским рестрикциям после того, как официальный Тегеран признал факт поставок беспилотников в Россию. Иранские власти подчеркивали, что это произошло до начала боевых действий на Украине, пишет ТАСС.

Ответными мерами на поставки пригрозил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он пояснил, что Брюссель рассмотрит возможность ввести новые рестрикции.

5 ноября глава иранского МИД Хоссейн Амирабдоллахиан рассказал, что Тегеран передал Москве «ограниченное количество беспилотников», что якобы произошло за несколько месяцев до начала российской спецоперации на территории Украины. Амирабдоллахиан при этом опроверг озвученную Белым домом информацию о том, что Иран якобы планирует поставлять России ракеты — баллистические Fateh-110 и Zolfaghar.

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Виктория Кондратьева
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