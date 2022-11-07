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21:41, 7 ноября 2022Мир

В Польше владельцам ресторана пришлось отказаться от названия «Червона калина»

В Кракове владельцы ресторана сменили название «Червона калина» из-за недовольства поляков

Фото: Omar Marques / Globallookpress.com

Ресторан «Червона калина» в польском Кракове, открытие которого запланировано на четверг, 10 ноября, сменил название на «Украинский ресторан», пишет портал Kresy.pl.

Руководству заведения пришлось отказаться от прежней вывески из-за недовольства интернет-пользователей. Они увидели в названии «Червона калина» отсылку к неофициальному гимну Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация). Пользователи напомнили администрации заведения о Волынской резне, признанной Польшей геноцидом.

При этом ресторан объявил, что собирается трудоустраивать украинских беженок. Владельцы заведения объяснили, что красная калина является одним из национальных символов Украины. По их словам, они никогда не хотели обидеть жителей Польши. Теперь хозяева опасаются угроз в адрес персонала.

«Именно поэтому мы решили изменить название», — подчеркнуло руководство.

Ранее владелец рыбного ресторана в польской Гдыне оказался в центре скандала после того, как назвал украинцев «недолюдьми».

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Марина Совина
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