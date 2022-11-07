Американский KC-46 получил повреждения во время дозаправки F-15

Air Force Times: самолет-заправщик KC-46 получил повреждения во время дозаправки F-15

Американский самолет-заправщик KC-46 Pegasus получил повреждения во время дозаправки истребителя F-15. Представители Военно-воздушных сил (ВВС) США расследуют инцидент, пишет Air Force Times.

Экипажу самолета-заправщика, который направлялся на военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси, поручили заправить истребитель F-15. Следователи предполагают, что в момент сближения самолеты двигались с разной скоростью, поэтому заправочная штанга, оттолкнувшись от истребителя, ударила по KC-46.

Самолет получил повреждения кормы и заправочной штанги. После инцидента борт благополучно прибыл в Нью-Джерси. Издание отмечает, что ремонт самолета обойдется минимум в 2,5 миллиона долларов.

В сентябре издание Defense News писало, что KC-46 получил разрешение на дозаправку всех американских военных самолетов, кроме штурмовиков A-10 Thunderbolt II из-за недостаточной жесткости заправочной штанги.

В феврале ВВС США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от KC-46. Сразу после приземления самолет наполнил две заправочные машины.