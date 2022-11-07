Пушков напомнил о русских корнях Бориса Джонсона

Сенатор Пушков назвал Джонсона хладнокровным политиком с русскими корнями

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хладнокровным политиком с русскими корнями. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам российского сенатора, Джонсон скрывает свои намерения за несерьезным внешним видом.

«В отличие от того, что многие о нем думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня», - считает Пушков.

Именно трезвый расчет заставил политика отказаться от борьбы за пост премьер-министра Великобритании, резюмировал парламентарий.

Пушков также вспомнил о личной встрече с Джонсоном в 2017 году, когда тот занимал пост главы МИД Великобритании. В преддверии встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Джонсон «рассказывал о одесско-русских корнях и о том, что ощущает свою причастность к России». Сейчас он уже не делает подобных заявлений, констатировал Пушков.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон вышел из гонки за пост премьер-министра из-за финансовых соображений. Так, если бы Джонсон вел борьбу за лидерство с Риши Сунак и проиграл, то лишился бы дохода в размере не менее 10 миллионов фунтов стерлингов в год (11 миллионов долларов, или 711 миллионов рублей) от публичных выступлений и продажи своих мемуаров.