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12:52, 7 ноября 2022Россия

В Кремле отреагировали на публикацию о переговорах Салливана с Ушаковым

Песков не стал комментировать данные WSJ о контактах Салливана с Патрушевым и Ушаковым
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Chris Kleponis / CNP / Globallookpress.com

В англосаксонских газетах публикуется множество «уток» — так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о якобы проходивших переговорах советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Об этом в понедельник, 7 ноября, передает ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле нечего сказать по поводу этой публикации и посоветовали обращаться за комментариями в Белый дом.

«Нам нечего сказать об этой этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», — заявил Песков.

Ранее издание со ссылкой на источники утверждало, что высокопоставленные чиновники США не приветствуют стремление Салливана поддерживать контакты с Россией, поскольку не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным. Также собеседники газеты рассказали, что Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

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Валерий Розенберг
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