В российском регионе разъяснили публикации о двойном открытии Дворца спорта

Краснодарские власти назвали некорректными данные о двух открытиях Дворца спорта

Говорить про два открытия Дворца водных видов спорта в Краснодаре некорректно, заявили в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Комментарий «Ленте.ру» предоставили в администрации губернатора региона. Так местные власти ответили на публикации о СМИ о том, что объект открывали дважды.

О том, что в Краснодаре дважды торжественно открыли один и тот же объект сообщил Telegram-канал Baza. По информации издания, 29 сентября Дворец водных видов спорта презентовал министр спорта Олег Матыцин. 4 ноября открытие состоялось уже при губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве. Оба раза на мероприятиях присутствовали именитые российские спортсмены и зрители.

В Министерстве физкультуры и спорта региона подтвердили, что в конце сентября в рамках форума «Россия — спортивная держава» во дворце провели тестовые соревнования и телемост с участием помощника президента России Игоря Левитина и министра спорта Олега Матыцина. Однако отметили, что данные соревнования — тестовые, и не являлись официальным открытием дворца.

«Официальное открытие провели 4 ноября в День народного единства с участием губернатора Кубани. На него пригласили именитых чемпионов и призеров Олимпийских игр, молодых спортсменов, организовали показательные выступления по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Поэтому некорректно говорить про два открытия», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также заявили, что дворец водных видов спорта начнет работать в ближайшее время, а пока идет набор детей в группы, укомплектование тренерского состава, разработка графика тренировок. «Также предусмотрят отдельное время для жителей, желающих воспользоваться услугами дворца водных видов спорта», — заверили в Министерстве.

Ранее стало известно, что кабинет министров России выделил Кубани 257 миллионов рублей на ликвидацию мусорного полигона в городе Геленджике Краснодарского края.

