Впервые исследованы переживания людей на грани смерти

Medical Xpress: впервые исследовано сознание людей на грани жизни и смерти

Международная группа ученых, включая сотрудников Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, исследовала переживания людей на грани смерти. Результаты будут представлены на научном симпозиуме по реанимации Американской кардиологической ассоциации 2022, краткое содержание приводит Medical Xpress.

Авторы опросили 567 участников, которые перенесли остановку сердца и последующую сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Добровольцы поделились своими осознанными переживаниями в состоянии на границе жизни и смерти. Специалисты отметили, что впечатления отличались от галлюцинаций и снов, вызванных СЛР. Испытуемые рассказали, что ощущали отделение сознания от тела, наблюдали за событиями со стороны без боли и мучений, а также оценивали свою жизнь, действия, намерения и мысли по отношению к другим людям.

Кроме того, участников впервые протестировали на скрытую активность мозга. Оказалось, что у них наблюдались всплески активности, включая гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны с продолжительностью до часа после СЛР. Некоторые из этих импульсов возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют сложные психические функции: мышление, восстановление памяти и осознанное восприятие.

Результаты свидетельствуют, что, находясь на грани смерти или в коме, люди переживают уникальный внутренний сознательный опыт. Выявление измеримых электрических сигналов повышенной активности мозга вместе с аналогичными историями о воспоминаниях о смерти предполагает, что человеческое чувство самосознания, как и другие биологические функции организма, возможно, не всегда полностью прекращаются во время смерти.

Также необходимы дополнительные исследования для более точного определения биомаркеров воспоминаний о смерти человека и для мониторинга долгосрочных психологических последствий реанимации после остановки сердца.

