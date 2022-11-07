На гигантской подводной горе обнаружили неизвестные виды организмов

Ученые CSIRO обнаружили неизвестные морские экосистемы на дне у Кокосовых островов

Ученые Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) Австралии впервые подробно нанесли на карту морское дно в районе Кокосовых островов в Индийском океане, обнаружив гигантскую гору, окруженную вулканическими конусами, хребтами и каньонами. Подводная съемка, проведенная с борта научно-исследовательского судна Investigator, продемонстрировала, что на ее склонах располагаются богатые биоразнообразием морские экосистемы, где обитают неизвестные виды рыб и других организмов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Команда создала подробные трехмерные изображения дна под архипелагом, состоящим из коралловых островов и являющимся Внешней территорией Австралии под наименованием Территория Кокосовых островов (Килинг). Карты охватывают прибрежные районы от 100 метров под поверхностью океана и абиссальную зону, где глубина достигает почти пяти километров. Оказалось, что острова располагаются на двух вершинах массивной подводной горы.

Рыба-летучая мышь Фото: CSIRO

В этом районе были обнаружены различные виды рыб, которые не встречались ученым ранее. На почти максимальной глубине был пойман неизвестный вид слепого угря, покрытого прозрачной студенистой кожей, чьи самки рождают живых мальков, что необычно для этой группы животных. Кроме того, ученые наблюдали глубоководных рыб-летучих мышей — виды, относящиеся к семейству нетопыревые (Ogcocephalidae) из отряда удильщиков, внешне похожие на скатов и предпочитающие жить на морском дне. Они используют плавники для «ходьбы», а эска — орган-приманка — выделяет химические вещества, привлекающие добычу, а не светится, как у большинства удильщиков.

К другим находкам относятся сплющенные морские ежи, пеликановидный большерот, рыба-ехидна, паукообразная рыба-тренога Bathypterois guentheri, нитехвостый угорь, нежный батизавр, а также пемза, образованная при извержении вулкана Кракатау в 1883 году в Индонезии.

Bathypterois guentheri имеет длинные брюшные плавники, которые служат рыбе «ходулями» для перемещения по дну и позволяет ловить криль, в подводных течениях. Нежные батизавры — это вид глубоководных хищных рыб, которые являются гермафродитами: у них имеются функциональные женские и мужские репродуктивные органы. Наконец, нитехвостые угри примечательны длинным хвостом, благодаря которому они могут достигать метровой длины при весе всего 50 граммов.