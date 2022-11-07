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16:49, 7 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко предложил соседним странам вместе жарить шашлыки

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск не хочет конфликтов со странами-соседями
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет конфликтов со странами-соседями и предложил им вместе «топить печку» и «поджаривать шашлыки». Об этом он заявил во время награждения победителей чемпионата по колке дров среди сотрудников СМИ, передает «Белта».

Лукашенко призвал помочь людям за пределами страны, которые «не могут дрова купить». «Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки», — заявил глава государства.

Ранее президент Белорусии заявил, что Запад, по его мнению, намерен «поджечь Россию по периметру». «Прибалтику раньше отстегнули, вы это знаете, в 2020 году Беларусь пытались на колени поставить, затем пришла очередь Украины», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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