Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 7 ноября 2022Путешествия

Россиянка побывала в Турции и назвала вредную для турков русскую еду

Автор блога на «Яндекс.Дзен» назвала майонез, сметану и молоко вредной едой в Турции

Фото: Sara Cervera / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Турции и выяснила, какие популярные у россиян продукты турки считают вредными для здоровья. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как заметила автор блога, турки не едят майонез — они заменяют продукт на греческий йогурт в сочетании с лимонным соком, зеленью, специями и чесноком. Также в Турции принято заправлять салаты и блюда оливковым маслом, свежевыжатым соком лимона, гранатовым соусом или чесночным йогуртом. Кроме того, путешественница выяснила, что жители республики не любят сметану за жирность.

«Среди изобилия молочной продукции в Турции не нашлось места и молоку. Свою нелюбовь к данному напитку объясняют тем, что оно у них не усваивается, при этом благополучно употребляют множество другой молочной продукции, а кашу варят на воде (редко едят, кстати), в кофе добавляют сливки», — назвала еще один нелюбимый турками русский продукт блогерша.

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Россиянка уточнила, что вместо молока турки выбирают айран и запивают им «абсолютно все, даже фастфуд». Помимо прочего, нарезанный и упакованный в пакет хлеб считается в Турции «отравой для организма и неуважением к себе» — по наблюдениям девушки, с едой чаще всего употребляется лепешка, а к небольшим булкам, похожим на небольшой батон, добавляют начинку и едят их как бутерброд.

Ранее в ноябре россиянка отправилась на отдых в отель Utopia World в турецкой Аланье и пожаловалась на плесень и многочисленных насекомых в номере. По ее словам, под душевой кабиной в ванной комнате водились тараканы, сороконожки и мокрицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Украинских беженцев возмутили условия проживания в европейской стране
Здание управления железными дорогами загорелось в Донецке после удара ВСУ
Российский солдат отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ и попал на видео
Раскрыты основные проблемы уличного искусства в Москве
Байден чуть не упал на сцене при виде «черного» предмета
В Японии уничтожат 150 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
Россиянка побывала в Турции и назвала вредную для турков русскую еду
Девушка украсила крыльцо своего дома и получила неожиданное письмо от соседа
Аршавин оценил работу Карпина в сборной России
В Госдуме предложили массово ввести устройства проверки цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.