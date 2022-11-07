Девушку с раздутыми от инъекций губами сравнили с героем «Корпорации монстров»

Жительница Австралии Томас показала раздутые от инъекций губы и рассмешила медсестер

Жительница Австралии показала раздутые от инъекции губы и стала объектом насмешек в сети. Историю девушки приводит портал Daily Star.

26-летняя Адриана Томас рассказала, что захотела уменьшить губы и предварительно провела тест на аллергическую реакцию. Однако вскоре после введения препарата ее губы резко увеличились в размере всего за несколько минут. Выяснилось, что отек вызвала аллергия, которую удалось минимизировать с помощью антигистаминной таблетки.

«Медсестры старались не смеяться, но я действительно выглядела как персонаж из мультифильма. Если честно, хоть мои губы и были похожи на сосиски, это одно из самых страшных событий, которые я переживала в жизни», — призналась героиня материала и добавила, что один из друзей сравнил ее с героем из мультфильма «Корпорация монстров» по имени Грибок.

По словам австралийки, спустя сутки ее губы вернулись к привычному размеру, поэтому она не обращалась к врачам. Однако на лице Томас появились синяки, которые не проходили еще на протяжении недели. «Пожалуйста, проверяйте место, в котором делаете какие-либо косметологические процедуры», — высказалась она в заключение.

В августе блогерша решила избавиться от филлеров, которыми ранее увеличила губы у косметолога, и столкнулась с сильной аллергической реакцией. Через несколько часов после посещения клиники губы девушки увеличились в размере в несколько раз, раздувшись на пол-лица. «Тест показал, что все в порядке, однако в действительности я оказалась аллергиком», — пожаловалась она.