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06:30, 7 ноября 2022Наука и техника

Загрязненный воздух связали со внезапной остановкой сердца

The Lancet Public Health: повышенные концентрации PM2.5 увеличивают риск остановки сердца

Фото: Loren Elliott / Reuters

Специалисты из медицинского колледжа Duke-NUS в Сингапуре показали, что загрязненный городской воздух может вызвать внезапную остановку сердца у некоторых людей, которые ведут обычный образ жизни. Выводы исследователей опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

Ученые проанализировали данные, собранные в период с 2010 по 2018 год, чтобы определить, существуют ли корреляции между внебольничной остановкой сердца и концентрациями мельчайших твердых частиц в воздухе PM2.5 размером от 0,001 до 2,5 микрометра. Предыдущие исследования показали, что эта категория аэрозолей значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых, респираторных и глазных заболеваний.

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Был рассмотрен 18 131 случай внезапной остановки сердца у пациентов, средний возраст которых составил 65 лет. Оказалось, что увеличение концентрации PM2.5 на каждые 10 микрограмм на кубический метр воздуха связано с повышенным риском остановки сердца в течение следующих двух дней, который затем снижался в течение последующих трех дней. При этом наибольшая вероятность наблюдалась для остановки сердца, для которой применение дефибриллятора неэффективно, а также для остановки сердца вне дома. Для частиц PM10, чей диаметр составляет 10 микрометров и меньше, а также газов O3, NO2 и SO2 такой зависимости выявлено не было.

Расчеты показали, что количество событий внебольничной остановки сердца, связанных с PM2.5, может быть снижена на восемь процентов при снижении концентрации PM 2.5 на один микрограмм на кубический метр и на 30 процентов при снижении концентрации PM2.5 на три микрограмма на кубический метр.

В 2021 году рекомендованные ВОЗ значения годовой концентрации аэрозолей в воздухе были снижены с 10 до 5 микрограмм на кубический метр воздуха для PM2.5 и с 20 до 15 микрограмм на кубический метр воздуха для PM10. Причиной этого решения стали новые данные о неблагоприятных последствиях для здоровья при более низких уровнях концентрации загрязнителей, чем считалось ранее.

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Александр Еникеев
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