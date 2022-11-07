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13:13, 7 ноября 2022Бывший СССР

Россия призвала Армению и Азербайджан не нагнетать обстановку

Песков заявил, что Россия призывает Армению и Азербайджан не дестабилизировать ситуацию

Фото: Vahan Stepanyan / Reuters

Россия призывает Армению и Азербайджан не совершать действия, которые могут привести к обострению ситуации между двумя государствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему призываем обе страны воздерживаться от каких-либо действий и шагов, которые могут вести к нарастанию напряжения», — заявил Песков.

Утром 7 ноября Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций армии республики на восточной части границы. Вскоре в Азербайджане заявили, что приняли меры в ответ на огонь со стороны вооруженных сил Армении.

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