Россия призвала Армению и Азербайджан не нагнетать обстановку

Песков заявил, что Россия призывает Армению и Азербайджан не дестабилизировать ситуацию

Россия призывает Армению и Азербайджан не совершать действия, которые могут привести к обострению ситуации между двумя государствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему призываем обе страны воздерживаться от каких-либо действий и шагов, которые могут вести к нарастанию напряжения», — заявил Песков.

Утром 7 ноября Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций армии республики на восточной части границы. Вскоре в Азербайджане заявили, что приняли меры в ответ на огонь со стороны вооруженных сил Армении.