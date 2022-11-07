В сети удивились молодости матери Решетовой на совместном фото

В сети удивились моложавой внешности матери модели Анастасии Решетовой на совместном фото

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала совместное фото с матерью, удивив подписчиков ее моложавой внешностью. Соответствующий кадр появился в Telegram-аккаунте знаменитости.

Так, на размещенном снимке Решетова позировала рядом с родственницей и букетом роз, стоя у зеркала. При этом обе женщины вытянули губы вперед, распустили темные волосы и не стали существенно корректировать черты лица с помощью косметики. «На фото непонятно, кто кому мама, если честно», — подписала манекенщица.

В свою очередь пользователи сети восхитились внешностью матери модели, отметив, что ее можно принять за ровесницу дочери. «Как подруги», «Как две капли воды», «Вот, оказывается, в кого вы такая красотка! Ваша мама потрясающе выглядит!», «Интересно, во сколько она вас родила, что так молодо выглядит?», «Господи, какая красивая мама», «Как сестры. Очень похожи», «Мама младше, потому что не колола себе ничего», — прокомментировали они.

Ранее в ноябре Анастасия Решетова оправдалась за свою внешность на кадрах нового интервью, которое она дала журналистке Надежде Стрелец. По ее словам, видео снимали в конце августа, и с тех пор она сильно похудела и избавилась от огромных губ.