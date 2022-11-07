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16:37, 7 ноября 2022Бывший СССР

Пьяный украинец угнал катафалк в Варшаве

Полиция Варшавы задержала пьяного гражданина Украины, угнавшего катафалк

Фото: Nancy Kaszerman / Globallookpress.com

Полиция Варшавы задержала пьяного украинца, который угнал катафалк. Об этом сообщил телеканал Polsat.

«Столичные полицейские задержали 30-летнего гражданина Украины, который, имея почти четыре промилле алкоголя в крови, управлял катафалком», — передает Polsat.

Уточняется, что автомобиль принадлежал похоронной компании, где раньше работал мужчина. Как утверждает владелец машины, экс-сотрудник знал, в каком месте находятся ключи от транспортного средства. По информации телеканала, странную манеру вождения заметили службы дорожной безопасности, после чего они обратились в полицию.

Во время задержания украинец ввел себя агрессивно и не хотел выполнять требования сотрудников правоохранительных органов Польши. Ему предъявили обвинение в краже со взломом, вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также он ответит за управление транспортным средством без необходимых прав. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее пьяный гражданин Украины Иван Клюка врезался в дом жительницы Великобритании на автомобиле и объяснил аварию конфликтом на своей родине. Причиненный им ущерб составил около 120 тысяч фунтов стерлингов, что равно примерно восьми миллионам рублей.

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Кристина Есикова
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