Россиянин пнул полицейского в лицо и попал под следствие

В Астраханской области мужчина в продуктовом магазине пнул полицейского в лицо

В Астраханской области 29-летней мужчина напал на полицейского в магазине. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре россиянин украл телефон у продавца продуктового магазина. Женщина вызвала правоохранителей. Тогда фигурант пнул одного из прибывших сотрудников МВД в лицо.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Калмыкии заключенный ИК-2 напал на сотрудника колонии и ударил его по голове. Сотрудники ИК-2 обходили камеры осужденных. В камере №5 находился фигурант, он хотел помешать и ударил сотрудника.

