В США заявили о тягчайшем преступлении Байдена

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением Джо Байдена

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением американского лидера Джо Байдена против США. Видеозапись опубликована на YouTube.

Корреспонденту Fox News Биллу Мелуджину удалось запечатлеть ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде. «Череда людей уходит так далеко, насколько только может видеть глаз», — заявил он. Он заявил, что люди единой ровной линией пересекают Рио-Гранде, не встречая никакого сопротивления на другом берегу.

По словам репортера, мигранты знают, что при администрации Байдена, если они смогут вступить на американскую землю, их пропустят. Карлсон назвал такое отношение к мигрантам «тягчайшим преступлением, когда-либо совершенным против нашей страны».

Ранее Карлсон набросился с критикой на президента США Джо Байдена из-за его слов об Украине. По его мнению, американскому лидеру следует обратить внимание на проблемы в своей стране. «Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет», — заявил он.

