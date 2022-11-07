Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:16, 7 ноября 2022Ценности

Раскрыты тайные обязанности бывших сотрудников Puma в мультибрендовых магазинах

Mash: бывшие работники Puma продают клиентам SuperStep и «Спортмастера» товары марки

Фото: Leon Seibert / Unsplash

Журналисты Mash раскрыли тайные обязанности экс-сотрудников немецкой марки Puma в мультибрендовых магазинах, открытых на территории России. Подробности опубликованы в Telegram-канале портала.

Бывшие работники компании, которая ранее ушла с российского рынка, рассказали, что руководство внедряет их в другие бутики, такие как SuperStep и «Спортмастер», под видом обычных консультантов. Таким образом персонал продает клиентам продукцию Puma.

Согласно материалу, продавцы продолжают получать зарплату от работодателя, который приостановил деятельность в России. При этом представители ретейлера постоянно проверяют наличие товаров своего производства в других магазинах и пополняют ассортимент торговых точек необходимыми предметами гардероба.

По словам сотрудников Puma, оригинальные магазины планируют возобновить работу в стране при изменении политической ситуации.

В марте об отмене продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas и другими крупными компаниями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В ФСБ раскрыли данные о выездах россиян на Украину
Путин присвоил звание генерала 13 высокопоставленным полицейским
Лукашенко предложил соседним странам вместе жарить шашлыки
Селена Гомес рассказала о конфузе с платьем на премии Emmy
В Италии возник конфликт из-за поставок оружия Украине
Крупная IT-компания с белорусскими корнями отказалась от бизнеса в России
Пьяный украинец угнал катафалк в Варшаве
Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища
Названа стоимость проезда по новой магистрали в Москве
Боец «Мустафа» показал видео тяжелейшего штурма Песков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.