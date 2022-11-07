Раскрыты тайные обязанности бывших сотрудников Puma в мультибрендовых магазинах

Mash: бывшие работники Puma продают клиентам SuperStep и «Спортмастера» товары марки

Журналисты Mash раскрыли тайные обязанности экс-сотрудников немецкой марки Puma в мультибрендовых магазинах, открытых на территории России. Подробности опубликованы в Telegram-канале портала.

Бывшие работники компании, которая ранее ушла с российского рынка, рассказали, что руководство внедряет их в другие бутики, такие как SuperStep и «Спортмастер», под видом обычных консультантов. Таким образом персонал продает клиентам продукцию Puma.

Согласно материалу, продавцы продолжают получать зарплату от работодателя, который приостановил деятельность в России. При этом представители ретейлера постоянно проверяют наличие товаров своего производства в других магазинах и пополняют ассортимент торговых точек необходимыми предметами гардероба.

По словам сотрудников Puma, оригинальные магазины планируют возобновить работу в стране при изменении политической ситуации.

В марте об отмене продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas и другими крупными компаниями.