Дело об изнасилованной россиянке в Турции назвали «предвзятым»

Адвокат Карабанов заявил, что Турция не будет спешить расследовать изнасилование россиянки

Адвокат и бывший следователь МВД Александр Карабанов, комментируя дело об изнасиловании россиянки в Турции, заявил о предвзятом отношении к туристам со стороны иностранного правосудия. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам адвоката, местные власти и полиция не спешат возбуждать уголовные дела и проводить расследование, так как «не хотят заморачиваться». Карабанов объяснил, что пострадавший иностранец в скором времени покинет страну, а значит не сможет участвовать в следственных мероприятиях. Кроме того, если преступление произошло на территории отеля, то гостиница будет стараться скрыть этот факт, чтобы не портить репутацию.

«Тут ведь доказательную базу нужно собирать в моменте — те же биологические следы подозреваемых, показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, которые через несколько дней могут уже быть автоматически удалены с сервера», — назвал еще одну трудность в расследовании дела адвокат, отметив, что изнасилования «достаточно непросто доказывать» даже на территории России.

По мнению собеседника издания, разумной процедурой будет «международное следственное поручение»: следственные мероприятия в рамках уголовного дела по просьбе российского следователя будут проводить его турецкие коллеги.

Ранее в ноябре стало известно об изнасиловании россиянки аниматором отеля, в котором она отдыхала вместе с мужем и ребенком, и его 17-летним другом. По словам женщины, они втроем поехали на мопеде к банкомату за деньгами. Туристка попыталась обратиться в правоохранительные органы Турции, но ей посоветовали писать заявление в полицию уже в России.

