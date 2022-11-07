Раскрыты подробности изнасилования россиянки в Турции

«НеМалахов»: отдыхавшую в Турции россиянку изнасиловал аниматор и его 17-летний друг

Россиянку, отдыхавшую с семьей на турецком курорте, изнасиловал аниматор отеля и его 17-летний друг, которого он представил как двоюродного брата. Такие подробности приводит Telegram-канал «НеМалахов».

45-летняя москвичка познакомилась с аниматором по имени Ахметом на пляже. В ходе беседы выяснилось, что семья женщины переплатила за развлечения в гостинице 150 евро. Мужчина выслушал претензии москвички и согласился вернуть деньги.

Дочь россиянки заболела, потому москвичка и ее муж были вынуждены гулять по городу по одиночке. В один из вечеров туристка встретила Ахмеда и его двоюродного брата. Она напомнила про деньги, и аниматор предложил проехать до ближайшего банкомата на мотоцикле.

Однако вместо банкомата турок привез компанию к морю. Во время поездки мотоцикл перевернулся, и все трое упали друг на друга. Ахмед предложил россиянке заняться групповым сексом, пообещав бросить ее, если та не согласится. Женщина ответила отказом. Тогда злоумышленники надругались над ней.

В отеле россиянка в слезах все рассказала мужу. Женщина попыталась обратиться в правоохранительные органы Турции, но ей посоветовали писать заявление в полицию уже в России.

