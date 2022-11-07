Россиянам назвали причины отказа в выдаче ипотеки

В «Этажах» назвали причиной отказа в выдаче ипотеки в России проблемную кредитную историю

Почти половина отказов в выдаче ипотеки в России происходит из-за кредитной истории потенциального заемщика. Такую причину гражданам назвали в федеральной компании «Этажи», передают «Известия».

С проблемной кредитной историей связано 47 процентов отказов в выдаче займа, еще 18 процентов — с отсутствием подтверждения указанного в заявке места работы. Кроме того, 11 процентов получают отказ из-за того, что имеют в совокупности плохую кредитную историю и собственный бизнес.

10 процентов отказов происходят из-за неподтвержденного места работы или дохода заемщика с иностранным гражданством. В 8 процентах случаев гражданство другой страны является основной причиной невыдачи кредита.

Ранее в сентябре россияне объяснили, почему не хотят брать ипотеку. 29 процентов не нуждаются в кредите, так как уже имеет собственное жилье, 13 процентов не могут взять займ из-за проблем с работой. Еще шесть процентов пришлось на тех, кто считает проценты по кредиту слишком высокими, и на тех, кто не доверяет такому способу приобретения недвижимости.