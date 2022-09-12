Россияне назвали причины отказа от ипотеки

Россияне назвали причиной отказа от ипотеки наличие собственного жилья

Большинство россиян назвали основной причиной отказа оформлять ипотеку наличие собственного жилья. Об этом они рассказали в опросе фонда «Общественное мнение» (ФОМ), сообщает РБК.

Брать ипотеку из-за наличия собственного жилья не хотят 29 процентов респондентов. 13 процентов назвали причиной отказа от подобного кредита проблемы с работой. По шесть процентов пришлось на тех, кто посчитал высокими проценты по кредиту и на тех, кто не доверяет такому способу приобретения недвижимости.

Четыре процента россиян назвали ипотеку «кабалой на долгие годы». Среди опрошенных один процент заявил, что не могут оформить ипотеку из-за возраста. Столько же людей посчитали приобретение недвижимости в кредит рискованным мероприятием и не могут его допустить, так как не уверены в ближайшем будущем.

В феврале 2022 года эксперты в сфере недвижимости заявили, что сложности с одобрением ипотеки в Москве в 2022 году могут возникнуть у недавно открывших бизнес предпринимателей, сотрудников сферы услуг и ресторанного бизнеса. Трудности с покупкой жилья в ипотеку также предрекли работающим курьерами, в ЧОП и автомастерских.