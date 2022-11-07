Появились подробности обстрела граничащего с Украиной российского региона

Гладков заявил, что после обстрела Грайворона без света остаются около двух тысяч жителей

После обстрела города Грайворон в Белгородской области без света остаются около двух тысяч жителей. Такие подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На данный момент все социальные объекты и основная часть населения уже с электроэнергией. Без света остаются около двух тысяч жителей», — написал губернатор.

По его словам, аварийные бригады занимаются переподключением на резервный источник питания, соответствующие работы будут завершены к пяти часам вечера по местному времени.

Украина обстреляла Грайворон в Белгородской области в понедельник, 7 ноября. Предварительно, никто не пострадал, поврежден трансформаторный блок — его посекло осколками снаряда.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.