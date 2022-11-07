Названы регионы России с подорожавшей ипотекой

ЦБ: средняя ставка по ипотеке выросла в 29 регионах России

С января по сентябрь 2022 года средние ставки по ипотеке выросли в 29 регионах России. Субъекты с подорожавшими кредитами на жилье назвали в Центробанке (ЦБ), пишет РИА Новости.

Заметнее всего, по данным аналитиков, ставка по ипотеке выросла в Ставропольском крае — с 7,81 процента до 11,67 процента годовых. В пятерку лидеров по увеличению показателя также вошли Северная Осетия — Алания (с 7,74 процента до 9,48 процента), Краснодарский край (с 6,66 процента до 8,29 процента), Бурятия (с 6,02 процента до 7,6 процента) и Ленинградская область (с 6,4 процента до 7,97 процента).

Сильнее всего в этот же период ипотечные ставки снизились в Чеченской республике (с 12,07 процента до 7,73 процента), на Камчатке (с 7,77 процента до 5,04 процента), в Карачаево-Черкесии (с 9,67 процента до 7,92 процента), Самарской области (с 8,31 процента до 6,62 процента) и Мурманской области (с 7,66 процента до 6,22 процента).

При этом в целом по России средняя ставка по ипотечным кредитам с января по сентябрь незначительно снизилась — с 7,34 процента до 7,24 процента годовых.

Ранее стало известно, что в выдаче ипотеки часто отказывают россиянам с проблемной кредитной историей — на такие случаи приходится 47 процентов негативных ответов от банков.