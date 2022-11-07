Стали известны планы руководства МЮ по сотрудничеству с Роналду

Sky Sport: Руководство МЮ ожидает ухода Роналду из клуба в зимнее трансферное окно

Стали известны планы руководства «Манчестер Юнайтед» по сотрудничеству с португальским форвардом Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщает Sky Sport со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

По информации издания, в команде ожидают, что нападающий перейдет в другой клуб в зимнее трансферное окно. На замену ему планируют подписать игрока «Баварии» Эрик-Максима Шупо-Мотинга. Уточняется, что футболист хочет остаться в мюнхенском клубе и может подписать с ним новое соглашение после чемпионата мира в Катаре.

22 октября главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном уходе Роналду из команды. Он отметил, что рассчитывает на игрока и не планирует с ним расставаться. Тен Хаг также добавил, что все разговоры об уходе Роналду в январе являются спекуляциями.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.