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11:40, 7 ноября 2022Россия

Россиянин избил и снял на видео мобилизованного и возвращенного домой соседа

В Башкортостане мужчина избил вернувшегося с боевого слаживания соседа и снял это на видео

Фото: Kirill Braga / Reuters

В Белорецке мужчина избил соседа после того, как он вернулся домой с места боевого слаживания, и снял это на видео. Об этом сообщили родственники пострадавшего, пишет «Мой Башкортостан».

По данным местного издания, пострадавшего мобилизовали и отправили в Казань для подготовки. До призыва он работал на Белорецком металлургическом комбинате. Руководство производства впоследствии попросило вернуть сотрудника на работу после его мобилизации.

Когда мужчина вернулся домой, сосед избил его и снял на видео. Он посчитал несправедливым, что одни призывники уехали в зону проведения СВО, а другие получили бронь с места трудоустройства.

Издание не стало публиковать видео, записанное соседом, но показало скриншот. На кадрах, как пишет «Мой Башкортостан», избивший россиянина мужчина нецензурно выражается и обвиняет вернувшегося домой резервиста.

«Наши правоохранительные органы не принимают никаких мер», — пожаловались родственники потерпевшего.

Ранее в Подмосковье в воинской части Алабино мобилизованные россияне избили контрактников, так как те потребовали у них экипировку и мобильные телефоны. Из-за конфликта в части пострадали 20 военных, служащих по контракту.

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Анастасия Шейкина
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